Calcio: Spezia, Nzola “Gotti mi dà fiducia ma anche rispetto”

"I miei compagni mi hanno aiutato e mi hanno detto che posso fare grandi cose. Cerco di dare sempre di più anche per loro" LA SPEZIA (ITALPRESS) – "Quando una persona mi dà qualcosa, io lo devo ripagare. Sono fatto così. E Gotti mi dà fiducia ma anche rispetto". A parlare, ai microfoni di Dazn per un nuovo episodio di "1 vs 1", è l'attaccante dello Spezia M'Bala Nzola, che si prepara al match di domenica quando affronterà in casa la Roma di Mourinho. "Quando sono arrivato a Trapani, correvo dappertutto in campo. E Vincenzo Italiano mi ha detto: 'Se continui a correre così non farai mai tanti gol'. Questa cosa mi è rimasta in testa e mi ha aiutato a rimanere sempre nel dischetto e a non spendere energie per niente – racconta Nzola, già nove reti in questo campionato – Ho avuto tempo l'anno di scorso di pensare, di conoscermi anche di più. I miei compagni mi hanno aiutato e mi hanno detto che posso fare grandi cose. Cerco di dare sempre di più anche per loro". E non solo: "Io so che tante persone non mi capiscono. Adesso sto cercando di far vedere il vero Nzola che è uno che ride, a cui piace giocare e scherzare. E spero che la gente lo capisca". Nzola rivela poi di non guardare molto gli altri attaccanti ma "di Zapata mi piace come protegge la palla, ogni tanto guardavo qualche suo video. La classifica marcatori? La vincerà Osimhen". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 20-Gen-23 10:05