Calciomercato: Inter. Stampa francese “Accordo Skriniar-Psg”

Il club francese e il difensore nerazzurro, in scadenza di contratto a giugno, avrebbero già raggiunto un accordo PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Psg avrebbe ottenuto il sì di Milan Skriniar. Secondo Le Parisien e L'Equipe, nonostante il no incassato dall'Inter che ha respinto le offerte di quest'estate, i contatti tra il club campione di Francia e l'entourage del giocatore non si sono mai chiusi e il difensore, in scadenza di contratto a giugno con il club nerazzurro, avrebbe già raggiunto un accordo verbale con il Psg per la prossima stagione. Skriniar, al momento, non avrebbe risposto alle offerte di rinnovo di Marotta e soci (si parla di un ingaggio da 6 milioni a stagione) e, secondo L'Equipe, non è da escludere che il suo arrivo a Parigi avvenga già in questa sessione di mercato. Il club nerazzurro, infatti, potrebbe fare cassa per non perderlo a parametro zero a giugno, mentre per il difensore sarebbe pronto un maxi-ingaggio tra i 10 e i 15 milioni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 20-Gen-23 15:18