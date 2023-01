Carlo Mornati nominato commissario straordinario Fisw

Questa la decisione della Giunta dopo le dimissioni di Serafica ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta oggi la 1134esima riunione della Giunta nazionale del Coni, convocata d'urgenza, in videoconferenza. In apertura il presidente Giovanni Malagò ha relazionato la Giunta della situazione venutasi a creare presso la Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW) a seguito delle dimissioni del suo presidente Luciano Serafica. La Giunta, in base alle norme previste dello Statuto Coni, ha quindi deciso di nominare commissario straordinario della Fisw Carlo Mornati, segretario generale del Coni, insieme a tre vice commissari Luca Piscopo, Claudio Ponzani, Vincenzo Parrinello. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/com 20-Gen-23 10:41