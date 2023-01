Ciclismo: Tour Down Under. Vine nuovo leader, frattura clavicola Moscon

A imporsi nella terza tappa è lo spagnolo Pello Bilbao ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Altro cambio della guardia al Tour Down Under: Pello Bilbao si prende la vittoria di tappa ma al comando della classifica generale sale Jay Vine. Non delude le attese la terza frazione con partenza da Norwood e arrivo a Campbelltown dopo 118,5 chilometri. Sulla salita del Corkscrew, Vine si alza sui pedali, lo seguono prima Simon Yates (Jayco-Alula) e poi Bilbao, i tre lavorano insieme per mantenere a distanza il gruppo nella discesa che portava al traguardo e in volata lo spagnolo della Bahrain Victorious beffa Yates, con Vine che si accontenta della terza piazza di giornata ma conquista il primato nella generale, con 15" di vantaggio proprio su Bilbao e 16" su Yates. Dennis crolla a 1'25" dall'australiano della UAE Emirates mentre Gianni Moscon viene coinvolto in una caduta ed è costretto al ritiro: l'Astana ha fatto sapere che ha riportato la frattura della clavicola sinistra e sarà operato all'ospedale di Adelaide. Domani la quarta e penultima frazione, 135,3 km fra Port Willunga e Willunga Township. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 20-Gen-23 09:16