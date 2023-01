Rally: WRC. Ogier al comando a Montecarlo dopo le prime due giornate

Il francese al volante della Toyota precede il finlandese Rovanpera. MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Dopo le prime due giornate di prove speciali, Sebastien Ogier è al comando della classifica generale del rally di Montecarlo, priva prova del Mondiale Wrc 2023. Il francese, al volante della Toyota Yaris Hybrid, precede il finlandese Kalle Rovanpera (anche lui Toyota Yaris Hybrid) di 36"00. In terza posizione il belga Thierry Neuville (Hyundai) staccato di 37"9. Domani si riparte dalla nona prova speciale: ci saranno 6 prove, come oggi. La chiusura è prevista per domenica, con le ultime 4 prove speciali. Intanto, sui social, è diventata virale la scena di sesso di ieri di due tifosi a bordo strada "beccati" in flagrante dalla telecamera onboard di uno dei piloti in gara. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 20-Gen-23 18:14