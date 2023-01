Ballardini “Per salvarsi alla Cremonese servono serietà e umiltà”

"La rosa è interessante da allenare, e credo che sia una squadra che possa competere". CREMONA (ITALPRESS) – "È stata una settimana strana, siamo arrivati domenica, abbiamo fatto allenamento con quelli che non avevano giocato sabato, poi lunedì abbiamo svolto la rifinitura e successivamente c'è stata la gara di Coppa Italia martedì". Davide Ballardini, neo tecnico della Cremonese, si avvicina all'esordio in campionato contro il Bologna, dopo l'inaspettata vittoria ai rigori – alla prima panchina con i grigiorossi – a Napoli in coppa e racconta nella prima conferenza ufficiale i primi giorni alla guida della squadra. "Con quello di oggi siamo al terzo allenamento fatto con tutta la squadra e la sensazione è quella di avere a che fare con un gruppo molto serio, umile, generoso e che mi sembra che abbia qualità – ha spiegato Ballardini -. Vedo anche tanta motivazione per fare meglio, si vuole davvero fare bene. Anche se gli allenamenti sono stati pochi ma mi danno buone sensazioni". L'ex allenatore di Lazio, Palermo e Genoa è stato convinto ad accettare questa sfida dalla qualità dell'organico: "La rosa della Cremonese è interessante da allenare, e credo che sia una squadra che possa competere. Dall'altro punto di vista abbiamo parlato con persone, come il cavalier Arvedi e i direttori, profondamente serie: questi sono gli aspetti primari che ci hanno convinto. Mi sembra che la squadra fisicamente stia bene e che ci siano tutte le condizioni per fare del nostro meglio. Poi le difficoltà ci sono, lo sapete benissimo anche voi, ma con queste premesse le difficoltà si possono superare. Sottolineo, però, che la squadra fisicamente e mentalmente, nonostante la situazione di classifica sia chiara per ora, mi sembra che stia bene". Il mercato è aperto e per Ballardini potrebbero arrivare dei rinforzi: "Insieme alla società abbiamo individuato quali possono essere i ruoli dove manchiamo dal punto di vista di certe caratteristiche. Abbiamo l'idea, se è possibile, di rinforzare la squadra. A gennaio è difficile prendere dei ragazzi che vengono da un altro mondo e inserirli nel nostro campionato ottenendo subito dei buoni risultati". Poi sulla sfida col Bologna ha aggiunto: "Non ci sono partite facili, il nostro campionato è complicatissimo, ci sono squadre attrezzatissime, allenate benissimo, quindi ci sono molte difficoltà. Per me noi siamo in grado di affrontarle nel modo migliore. Il Bologna ha tanta qualità, ha giocatori rapidi, veloci, hanno esperienza, stanno facendo un campionato ottimo; ma la Cremonese andrà, giocherà la sua partita, attrezzata per competere con loro". Infine, su cosa serva per mantenere la categoria, Ballardini ha concluso: "La serietà, la generosità, l'umiltà. Bisogna fare squadra, essere legati l'uno con l'altro. Poi ti alleni e devi andare forte in tutte le sedute d'allenamento, non ci sono altre strade. Però è chiaro che se tu manchi in questo fai molta più fatica. La Cremonese credo che abbia una buona base e tutto questo mi porta a pensare in maniera positiva". Il neo tecnico dei grigiorossi parla anche dei tifosi e del loro entusiasmo. "Per me Cremona e la Cremonese sono un esempio. Un esempio di come va vissuto l'affetto per la squadra. È chiaro che la squadra deve a sua volta dare dei segnali forti, ma in questa situazione mi pare che non ci siano state delle grosse problematiche, e non ci sono state proprio perchè i tifosi sanno che chi gioca per la Cremonese ce la mette tutta, ed è dispiaciuto perchè le cose non vanno bene, mentre dall'altra parte ci sono giocatori che sono consapevoli che devono dare delle soddisfazioni ai tifosi. Per me quello di Cremona è un bell'esempio, pulito, di come vanno vissuti i rapporti tra una squadra e la propria tifoseria". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/gm/red 21-Gen-23 15:37