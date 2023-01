Calcio: Milan. Presidente New York Yankees, Randy Levine, entra nel Cda

Scaroni "Ci aiuterà a sviluppare nuove sinergie a livello globale e aprire nuovi orizzonti" CARNAGO (ITALPRESS) – Il Milan ha reso noto che il consiglio di amministrazione, nella riunione dello scorso 17 gennaio, ha approvato l'ingresso di Randy Levine, presidente dei New York Yankees, quale nuovo consigliere. Numero 1 da oltre 20 anni "di una delle squadre sportive più iconiche del mondo, Levine ha contribuito al costante successo della franchigia in termini di prestazioni sul campo, partnership commerciali e opportunità globali, per far crescere e rafforzare il brand dei New York Yankees – sottolinea il Milan -. È stato anche determinante nello sviluppo del nuovo Yankee Stadium, completato nel 2009, rivoluzionando, inoltre, la distribuzione dei contenuti sportivi attraverso la creazione di YES Network e ha collaborato con i Dallas Cowboys per costituire Legends Hospitality LLC, un'azienda leader nello sviluppo di esperienze premium nello sport e nell'intrattenimento". "Il club è lieto di dare il benvenuto a Randy Levine nel nostro cda – le parole del presidente Paolo Scaroni -. Randy è un professionista leader nello sport e nell'intrattenimento. La sua esperienza e competenza si integreranno con le nostre, contribuendo al percorso di crescita del club e creando opportunità per ampliarne la notorietà internazionale. La nomina di Randy ci aiuterà a sviluppare nuove sinergie a livello globale, in linea con la visione strategica di RedBird, aprendo nuovi orizzonti per il club e i suoi tifosi". Commentando la nomina, il fondatore e managing partner di RedBird Capital Partners, Gerry Cardinale, ha dichiarato: "Per oltre due decenni, ho avuto il privilegio di costruire una partnership unica e di successo con i New York Yankees e la famiglia Steinbrenner, che, recentemente, ha riguardato anche l'investimento degli Yankees al fianco di RedBird nel Milan. Sono entusiasta di dare il benvenuto a Randy Levine nel consiglio di amministrazione del Milan e non vedo l'ora di consolidare questa partnership globale tra gli Yankees e il Milan". Con l'ingresso di Randy Levine, il consiglio di amministrazione di AC Milan risulta così composto: Paolo Scaroni (Presidente), Giorgio Furlani (Chief Executive Officer), Stefano Cocirio (Chief Financial Officer), Gerry Cardinale (RedBird, Founder and Managing Partner), Randy Levine (New York Yankees, Presidente), Alec Scheiner (RedBird, Partner), Niraj Shah (RedBird, Principal), Isaac Halyard (RedBird, Vice Presidente), Gordon Singer (Elliott, Equity Partner e Managing Partner). – foto Image – (ITALPRESS). ari/com 21-Gen-23 12:35