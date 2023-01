Calcio: Plusvalenze. Bonucci”Juve come un drago a 7 teste,non molla mai”

"La sua forza è nell'ambiente", scrive su Instagram il capitano bianconero TORINO (ITALPRESS) – "La Juventus è come un drago a sette teste, gliene tagli una e ne spunta sempre un'altra. Non molla mai e la sua forza è nell'ambiente". Leonardo Bonucci pubblica questa frase su Instagram, il giorno dopo la penalizzazione di 15 punti inflitta alla sua Juve dalla Corte d'Apello federale per la vicenda plusvalenze. Il messaggio del capitano bianconero è chiaro ed è anche il secondo visto che già ieri, subito dopo la sentenza, aveva scritto sempre su Instagram: "Noi con Voi. Oggi è ancora più importante essere Squadra. Avanti sulla nostra strada". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 21-Gen-23 14:57