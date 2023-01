Calcio: Real. Ancelotti “Camavinga intoccabile, come tutta la mia rosa”

"La penalizzazione di 15 punti alla Juve? Ho la mia opinione ma la tengo per me", dice il tecnico dei blancos MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Dopo la rimonta dal 2-0 al 2-3 che ha permesso al suo Real di evitare l'eliminazione in Coppa del Re sul campo del Villarreal, un'altra trasferta difficile per Carlo Ancelotti. La sua squadra, che non ha ancora smaltito la delusione del ko nella finale della Supercoppa contro il Barça, sarà ospite dell'Athletic Bilbao di Valverde. "Un buon amico e un grande allenatore verso cui ho grande rispetto, le sue squadre sono sempre ben organizzate", spiega il tecnico dei blancos che torna sulla vittoria del Madrigal. "La reazione è stata molto buona, ma abbiamo fatto anche alcuni errori e li abbiamo analizzati con i video per far sì che non si ripetano più, domani ci aspetta una gara difficile e non possiamo permetterci di concedere certi regali". Mercato aperto, tante voci come quella riguardante il presunto forte interessamento dell'Arsenal per Camavinga. "Per me Eduardo è un intoccabile come lo sono Kroos e Modric, ma per me tutta la mia squadra è intoccabile, ho giocatori che danno tutto, come Ceballos, sono tutti giocatori che hanno fatto la storia di questa squadra ma questo non vuol dire che debbano giocare tutte le partite, ho elementi che possono essere determinanti anche a partita in corso o giocando dal primo minuto". Tutto chiarito e nessun problema anche con Tchouameni che non aveva gradito una sostituzione e che era stato rimproverato dal tecnico. "Si è pubblicamente scusato, ha sbagliato, ma è un ragazzo giovane ed è un discorso chiuso", le parole del tecnico italiano che non ha voluto commentare la vicenda Juventus e la penalizzazione di 15 punti ricevuta ieri. "Ho la mia opinione ma la tengo per me anche perché sono vicende che riguardano i tribunali". In Coppa del Re prossimo avversario l'Atletico Madrid: "Un grande rivale, in più è un derby ed è sempre bello giocare e vivere queste partite". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 21-Gen-23 14:53