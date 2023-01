Calciomercato: Bournemouth.No da Inter per Gosens,chiesto Vina alla Roma

Il club inglese guarda in Italia e spera di ottenere l'uruguaiano in prestito LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Bournemouth ha chiesto alla Roma il prestito del difensore Matias Viña. Secondo quanto scrive il "Daily Mail", il tecnico del club, Gary O'Neil, ha bisogno di rinforzi per cercare di evitare la retrocessione in Premier League. Il giocatore uruguaiano in forza al club giallorosso ha trovato in questa stagione poco spazio con Josè Mourinho, avendo fin qui collezionato solo tre presenze in campionato. Il Bournemouth avrebbe comunque ripiegato su Viña dopo il no dell'Inter a un'offerta per il tedesco Robin Gosens. La formazione inglese occupa al momento la diciassettesima posizione in classifica. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). arm/ari/red 21-Gen-23 09:23