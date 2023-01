Giorgi eliminata al 3° turno degli Australian Open

La 31enne di Macerata cede in due set alla svizzera Belinda Bencic MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Niente da fare per Camila Giorgi, eliminata al terzo turno degli Australian Open, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani) e in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. La 31enne di Macerata, numero 70 WTA, ha ceduto 6-2, 7-5, in un'ora e quaranta minuti di partita, all'elvetica Belinda Bencic, n.10 del ranking e 12esima favorita del seeding. La svizzera accede agli ottavi dove affronterà la bielorussa Aryna Sabalenka, quinta testa di serie, che si è imposta con il punteggio di 6-2, 6-3 sulla belga Elise Mertens. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 21-Gen-23 08:25