Palladino “Col Sassuolo metteremo in campo la rabbia del ko con Juve”

"Sarà dura contro una squadra ben allenata e con grandi individualità", dice il tecnico del Monza MONZA (ITALPRESS) – "La differenza fra il Monza e le altre squadre che mirano all'Europa anche alla luce delle ultime novità in classifica non ci deve distrarre. Io non guardo alla classifica, dobbiamo guardare alla difficile prova di domani, dobbiamo pensare alla salvezza". Raffaele Palladino non perde di vista la realta. Adesso la Juve, penalizzata di 15 punti, è ad appena una lunghezza e se i bianconeri puntano all'Europa e soprattutto se il Monza continua a giocare come fa da quando lui è arrivato sulla panchina biancorossa, perché non crederci? Meglio tenere i piedi per terra, pensare al primo obiettivo della stagione e poi si vedrà. "Gli ultimi 25 minuti con la Cremonese mi hanno dato una grande risposta, ho visto una squadra compatta, una squadra che sa soffrire", dice Palladino, convinto che anche domani potrebbe servire questa qualità al suo Monza. "Non sarà una partita facile, anzi ha tante insidie, il Sassuolo arriva da un periodo no, ma ha tante grandi individualità, è una squadra ben allenata, per noi è una gara salvezza e voglio vedere tanto entusiasmo". Non solo entusiasmo, anche determinazione e voglia di riscatto perché "c'è tanto rammarico dopo la gara con la Juve. Ci credevamo. Uscire dallo stadio con tanta rabbia ci fa bene, così come fa bene la consapevolezza di poter affrontare le grandi alla pari come abbiamo fatto a Torino", spiega Palladino che sul fronte formazione è sereno, vista l'enorme fiducia che ha nei confronti di una rosa ampia. "Sensi e Rovella stanno rientrando, anche Dani Mota sarà disponibile, mentre Donati lo sarà la prossima settimana. Non mi spaventano le gare ravvicinate, ho un grande gruppo, molto ampio, posso contare su tutti. Le scelte le faccio volta per volta. Non penso al mercato perché stiamo bene così, non penso che succederà nulla". A Torino ha segnato Valoti, poco impiegato fin qui. "E' un grande leader negli spogliatoi. Conto molto su di lui, si è allenato bene, in avvio ha avuto qualche problema, ora sta bene. Contro il Sassuolo il sistema di gioco potrebbe cambiare, il calcio si evolve, l'importante è avere idee di gioco e occupazione del campo. Ho avuto delle buone risposte contro la Juve, può cambiare anche il nostro sistema di gioco", dice Palladino, uno di quegli allenatori che non ha problemi a cambiare sistema di gioco di partita in partita. Tornando al Sassuolo, non è un periodo felice per il tecnico neroverde Dionisi. "Non guardo in casa degli altri, ma posso dire che come Monza dobbiamo prendere esempio dal Sassuolo, una squadra ben allenata da Dionisi. Mi piace Frattesi, ha grandi capacità, è nel giro della Nazionale e arriva dal Monza, ma ci sono anche tanti altri giocatori, in particolare quelli del reparto offensivo. Noi però guardiamo in casa nostra, avremo il nostro pubblico che ci spinge, dovremo stare in campo dal primo all'ultimo secondo". Una vittoria permetterebbe al Monza di chiudere a 24 il girone d'andata, impensabile dopo le oprime giornate di campionato. "Non mi interessa la media punti al giro di boa, il nostro focus deve essere sulla crescita di ogni singolo ragazzo e di tutta la squadra, chi va in campo deve dare sempre il massimo, questo è quello che conta per me". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pfr/ari/red 21-Gen-23 13:50