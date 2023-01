Sci alpino: Casse “Avanti così”, Paris “Mi sento meglio”

"Spero di continuare così e di migliorare" ha detto Schieder. KITZBUEHEL (AUSTRIA) (ITALPRESS) – "Ero contento al traguardo, poi ho visto che sarebbe partito Kilde… Ho perso il podio sull'Hausber, saltando tanto finendo basso e perdendo l'abbrivio per il pezzo finale. Prima dei Mondiali ci son ancora due supergiganti in casa a Cortina. Ho iniziato gennaio a tutta, sto facendo dei bei risultati e dobbiamo continuare su questa strada, solidi, perché la stagione è ancor lunga". Lo ha dichiarato l'azzurro Mattia Casse, quarto al traguardo della seconda discesa di Kitzbuehel. Dietro di lui, tra gli italiani, Dominik Paris:"Oggi non sono riuscito ad essere fluido, anche sulla stradina le sensazioni erano bruttissime mi sentivo incollato. Mi son salvato nella parte finale, senno ero quasi fuori. Ci sono dei punti positivi di questa parte di stagione, si vede che sono ancora fluido ma faccio fatica quando cambiano le condizioni: in generale mi sento meglio". Infine Florian Schieder, che dopo il secondo posto di ieri, oggi ha chiuso 12esimo a 1"58 dal vincitore. "E' sempre bello scendere qui, anche se ho fatto un po' fatica a trovare il focus sulla gara. Le condizioni erano veramente difficili, anche la visibilità era scarsa: ho fatto una gara discreta. Spero di continuare così e di migliorare, dando il massimo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 21-Gen-23 13:58