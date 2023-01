Sci Alpino: Cdm Donne. Discesa,caduta senza conseguenze per Sofia Goggia

La campionessa azzurra si è subito rialzata arrivando al traguardo tra gli applausi del pubblico di Cortina CORTINA D'AMPEZZO (ITALPRESS) – Caduta fortunatamente senza conseguenze per Sofia Goggia. L'azzurra, dopo l'ennesimo trionfo nella prova di ieri, è finita fuori pista nella discesa di questa mattina a Cortina d'Ampezzo, valida per la coppa del mondo femminile di sci alpino. La campionessa italiana, partita dopo la caduta dell'austriaca Nina Ortlieb, ha perso l'equilibrio ed è finita fuori pista, ma si è rialzata subito e ha raggiunto il traguardo tra gli applausi del pubblico. Al momento seconda Elena Curtoni con il tempo di 1'05"07, in testa dopo la discesa delle prime 12 atlete, la slovena Ilka Stuhec. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 21-Gen-23 10:34