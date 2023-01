Sci alpino: Elena Curtoni “I centesimi dalla mia parte”

"Su una gara così corta era prevedibile che saremmo arrivate tutte attaccate" CORTINA D'AMPEZZO (ITALPRESS) – "Su una gara così corta era prevedibile che saremmo arrivate tutte attaccate, i centesimi sono stati dalla mia parte". Lo ha dichiarato Elena Curtoni dopo il terzo posto nella discesa di Cortina d'Ampezzo. "Non pensavo bastasse, tante atlete qui vanno forte e in giornate ventose non si poteva mai dire, ma ho fatto comunque il mio e soprattutto riesco ad essere sempre solida: riesco a stare lì con la continuità che inseguivo da anni". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 21-Gen-23 12:00