Sci alpino: Goggia “Ho sbagliato io, domani al via in Superg”

"E' andata bene che non è successo niente". CORTINA D'AMPEZZO (ITALPRESS) – "Peccato, perché ho proprio sbagliato io. Mi ha leggermente preso dentro lo spigolo, quel dosso era infimo come abbiamo visto nei giorni scorsi. E' andata bene che non è successo niente". Lo ha dichiarato Sofia Goggia, dopo l'uscita nel corso della discesa di Cortina d'Ampezzo odierna dopo la vittoria conquistata ieri sempre in discesa. La bergamasca comunque tranquillizza tutti:"Sarò regolarmente al via del supergigante" in programma domani sempre a Cortina. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 21-Gen-23 11:56