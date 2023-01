Stankovic “Samp non molla, nei nostri occhi la voglia di farcela”

"Dopo Empoli tanta rabbia che dobbiamo trasformare in convinzione" GENOVA (ITALPRESS) – Dejan Stankovic ci crede. L'impresa di salvare la Sampdoria non è della più semplici, ma certamente i blucerchiati hanno la voglia, la grinta e i punti a disposizione per farlo, o quantomeno provarci fino all'ultimo. La sfida del "Castellani" con l'Empoli, ha lasciato l'amaro in bocca, ma per il tecnico serbo bisogna partire da lì per fare bene domani al Ferraris contro l'Udinese di Sottil: "A Empoli meritavamo almeno un gol, è stata una prestazione ottima – ha affermato Stankovic in conferenza stampa -. C'è rimasta tanta rabbia che dobbiamo trasformare in convinzione. Dobbiamo continuare su questi ritmi e cambiare marcia di fronte ai nostri tifosi, fare vedere anche nel nostro stadio di che carne siamo fatti". L'allenatore blucerchiato non molla la presa, vede nella sua squadra dei segnali positivi, quantomeno in termini di atteggiamento: "Se continuiamo con questo approccio e questa intensità – ha proseguito Stankovic – anche gli episodi a favore arriveranno, basta poco. La Sampdoria c'è, siamo presenti in tutti i reparti, con l'Empoli abbiamo creato tanto anche davanti". Gli avversari, però, non sono da sottovalutare: "L'Udinese sta bene, è una squadra tosta, ben allenata, a cui stanno mancando solo i risultati. Adesso siamo avversari ma lì ho passato un anno bellissimo – spiega Stanovic, nel 2014-2015 vice di Stramaccioni sulla panchina friulana -. Hanno tanti giocatori bravi, velocità e bel gioco, sarà una partita tosta, una vera battaglia". Infine una battuta sul rientrate Winks, finalmente in campo dopo mesi ai box. "Sono felice che sia tornato a giocare a calcio – ha concluso Stankovic -. Ha sofferto tanto ma ci ha messo tutto sé stesso per tornare e dare una mano. Non voglio caricarlo di pressione perché è con il gruppo che possiamo uscire da questa situazione. Vedo negli occhi di tutti la voglia di riuscirci: siamo lì e non dobbiamo mollare di un centimetro". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 21-Gen-23 13:49