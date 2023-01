Tennis: Australian Open. Djokovic agli ottavi, Dimitrov ko in tre set

Lo spagnolo Bautista Agut, invece, ferma la corsa di Andy Murray MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic agli ottavi di finale degli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Il serbo, testa di serie numero 4, nonostante un problema fisico che ha richiesto l'intervento del medico, si è imposto con il punteggio di 7-6 (7), 6-3, 6-4 e adesso si giocherà l'accesso ai quarti con l'australiano Alex De Minaur, 22esima testa di serie, che ha eliminato in tre set il francese Benjamin Bonzi. Agli ottavi anche lo statunitense Ben Shelton che ha battuto l'australiano Alexei Popyrin 6-3, 7-6 (4), 6-4. Un'altra battaglia, ma questa volta la corsa di Andy Murray si ferma. Lo scozzese, ex numero 1 del mondo, cede al terzo turno contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, 24esima testa di serie, che si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-7 (7), 6-3, 6-4. Prossimo avversario per l'iberico lo statunitense Paul, mentre Murray, che nei turni precedenti ha eliminato Berrettini e Kokkinakis dopo due maratone di 5 set, lascia Melbourne a testa alta e tra gli applausi dei tifosi oltre che degli avversari. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 21-Gen-23 12:57