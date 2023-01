Tennis: Australian Open. Garcia agli ottavi, Siegemund ko in tre set

La francese si è imposta sulla tedesca con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-3 MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Caroline Garcia agli ottavi di finale degli Australian Open, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani) e in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. La francese, quarta testa di serie, ha battuto in tre set la tedesca Laura Siegemund con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-3 e attende la vincente del match tra la polacca Magda Linette e la russa Ekaterina Alexandrova. ALTRI RISULTATI TERZO TURNO Pliskova Ka (Cze, 30) b. Gracheva (Rus) 6-4, 6-2 Vekic (Cro) b. D.Parrizas-Diaz (Spa) 6-2, 6-2 Zhang (Chn, 23) b. Volynets (Usa) 6-3, 6-2 Fruhvirtova (Cze) b. Vondrousova (Cze) 7-5, 2-6, 6-3 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 21-Gen-23 11:57