Tennis: Australian Open. Rublev agli ottavi

Il russo si è imposto sul britannico Daniel Evans e affronterà il danese Rune MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Andrey Rublev agli ottavi di finale degli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Il tennista russo, numero 5 del tabellone, ha battuto il britannico Daniel Evans con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-3. Prossimo avversario il danese Holger Rune, nona testa di serie, che si è imposto sul francese Ugo Humbert per 6-4, 6-2, 7-6 (5) . ALTRI RISULTATI Alex de Minaur (Aus, 22) b. Benjamin Bonzi (Fra) 7-6(0), 6-2, 6-1 Tommy Paul (Usa) b. Jenson Brooksby (Usa) 6-1, 6-4, 6-3 J.J. Wolf (Usa) b. Michael Mmoh (Usa) 6-4, 6-1, 6-2 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 21-Gen-23 09:34