Trovata a Campobello di Mazara l’auto di Messina Denaro

CAMPOBELLO DI MAZARA (TRAPANI) (ITALPRESS) – E' stata ritrovata l'auto di Matteo Messina Denaro. Si trovava nei pressi del terzo covo, a Campobello di Mazara (Trapani), in Via San Giovanni, e a 300 metri dal primo, di fronte all'abitazione di Giovanni Luppino, autista del boss. Si tratta di un'Alfa Romeo nera, modello "Giulietta", la cui chiave era stata trovata nel borsello di Messina Denaro al momento dell'arresto. La Polizia scientifica è ora al lavoro per raccogliere tutte le informazioni possibili fuori e dentro la vettura che risulta immatricolata nel 2020 e regolarmente assicurata. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). xa3/trl/fsc/red 21-Gen-23 16:30