Varnier “Olimpiade evento globale con valori da trasmettere”

L'ad della della Fondazione Milano-Cortina 2026: "I Giochi offrono visibilità universale" ROMA (ITALPRESS) – "L'Olimpiade è un evento veramente globale, al di là delle nazioni che partecipano che nel nostro caso sono più di 90, quindi numero impressionanti, c'è una visibilità veramente universale". Così, ai microfoni di Raidue, l'amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026, Andrea Varnier. "Oltre alla competizione, che è la parte più importante con atleti che si confrontano per vincere una medaglia d'oro, i Giochi si portano dietro un carico di valori estremamente importanti che solo le Olimpiadi hanno, il nostro ruolo è quello di trasmettere questi valori, al nostro pubblico, al nostro Paese e al mondo intero", aggiunge Varnier. Il ruolo dell'ad della Fondazione Milano-Cortina è più slalom o discesa? "Un po' e un po', ci sono momenti in cui bisogna schivare i paletti e altri dove si può andare e provare l'emozione e il brivido della velocità perchè è un lavoro bellissimo", dice l'ad Varnier che aggiunge: "Non esistono piste tutte nere, c'è sempre un tratto che può essere rosso, un altro azzurro, un altro nero, noi dovremo navigare intorno a questi colori". – foto Fondazione Milano-Cortina – (ITALPRESS). ari/red 21-Gen-23 10:16