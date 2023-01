Calcio: Juve. Scanavino “Prendiamo distanze da minacce pseudo-tifosi”

L'ad bianconero "Sentenza ingiusta, la squadra è compatta, siamo pronti a tutto" TORINO (ITALPRESS) – "Vorrei a nome di tutta la società prendere le distanze da quei pseudo-tifosi che hanno usato un linguaggio di minacce verso il procuratore Chinè, il presidente Gravina e la sua famiglia". Con queste parole, ai microfoni di Dazn, l'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, condanna le minacce arrivate al numero 1 del calcio italiano e al responsabile della procura federale dopo la penalizzazione di 15 punti inflitta al club per la vicenda delle plusvalenze. "Noi sosterremo con grande decisione e grande forza i nostri argomenti, lo faremo con competenza, professionalità e rispetto nei modi e nelle sedi opportune – ha spiegato Scanavino nel pre-partita della gara con l'Atalanta -. Riteniamo questa sentenza ingiusta ed iniqua, le motivazioni dovrebbero arrivare entro fine mese e noi sicuramente faremo appello al Coni per sostenere le nostre posizioni che sono molto solide e molto chiare, crediamo di averne anche delle altre rispetto al primo procedimento. Che sia una sentenza ingiusta, non lo crediamo solo noi e i nostri tifosi, ma anche sostenitori di altre squadre, così come personaggi noti che hanno compreso l'esagerazione e l'iniquità di queste decisioni, credo che abbiano compreso che la giustizia federale può comportarsi in modo sommario e ingiusto e questo preoccupa, perch é oggi è successo alla Juve e domani può succedera ad altre squadre". Tra le sanzioni ricevute dal club, nel ben mezzo del calciomercato, anche l'inibizione del direttore sportivo Cherubini. "Il nostro ds chiaramente non potrà fare una serie di attività come il mercato, ma ci siamo organizzati rapidamente e devo dire che ho trovato grande compattezza. Abbiamo subito provveduto e abbiamo nominato Francesco Calvo nuovo Chief Football Officer della Juventus. Si tratta di un professionista noto nel mondo del calcio con esperienze maturate in club come Juve, Roma e Barcellona", ha spiegato l'ad Scanavino. Il dirigente bianconero, insieme al presidente Ferrero ha incontrato il tecnico Allegri e la squadra: "Ho visto tanta compattezza nel gruppo, sono stato anche un po' sorpreso. Ho trovato una squadra serena e determinata. Avevamo rappresentato la situazione ed i calciatori erano consapevoli e preparati. Anche i loro messaggi suoi social confermano il loro umore". Nel club è in corso – quindi – un quasi completo riassetto dirigenziale: "E' una fase particolare, dobbiamo essere lucidi e darci delle priorità. Abbiamo una situazione nell'area sportiva chiara, solida e serena. Ci aspettiamo arrivino tanti punti dal campo. Dobbiamo mantenere disciplina e ordine. Poi ci sarà una fase due". Tornando sulla sentenza Scanavino preferisce non sbilanciarsi sulle sue sensazioni: "Dobbiamo essere pronti a tutto, questa sentenza ci ha insegnato che è inutile essere ottimisti o pessimisti, ma dobbiamo essere pronti. Non ci aspettavamo che la sanzione potesse avere queste dimensioni. Dobbiamo farci trovare pronti per questa sentenza e per le prossime che ci aspettano. Abbiamo un pool di avvocati capaci e porteremo avanti i nostri elementi a sostegno delle nostre ragioni". Infine, sull'importanza di 'ripulire' l'immagine del club, il dirigente bianconero ha concluso: "Il presidente Ferrero ha detto che ci difenderemo senza arroganza? Ognuno ha le proprie caratteristiche, siamo un pool di professionisti con competenze dedicate in ogni ambito. Non credo che il presidente volesse prendere distanze da nulla, avremo un comportamento competente e rispettoso". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 22-Gen-23 20:38