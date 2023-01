Calcio: Roma. Pinto”Zaniolo?Interessi individuali davanti ai collettivi”

"A La Spezia con tutti quelli che hanno voglia e motivazioni", dice il general manager giallorosso LA SPEZIA (ITALPRESS) – "Tutti noi sappiamo che ci sono due stagioni, quando il mercato è chiuso e quando è aperto. Ogni tanto gli interessi individuali vengono messi davanti a quelli collettivi. Oggi siamo qui con tutti quelli che hanno voglia e motivazioni per portare a casa i tre punti". Così Tiago Pinto, general manager della Roma, ai microfoni di Dazn nel prepartita del match con lo Spezia, commentando il 'caso Zaniolo', col calciatore che avrebbe chiesto di non essere convocato: "Io avrò sbagliato, ma dal primo giorno ho messo gli interessi della Roma davanti a tutto", ha aggiunto il dirigente portoghese. Pinto ha poi spiegato cosa potrebbe accadere qualora il giocatore alla fine dovesse restare in giallorosso: "Dobbiamo aspettare la fine del mercato – ha sottolineato Pinto -, dal 1° febbraio ci sarà una Roma compatta, forte e con gli obiettivi chiari in testa". Infine, un commento sulla penalizzazione alla Juventus e le prospettive di qualificazione in Champions della Roma: "Il nostro discorso non cambia molto, dobbiamo fare le nostre partite e cercare di vincerle. Le vicende fuori dal campo possono sempre cambiare e non possiamo arrivare a fine stagione con il rimpianto di non avere fatto tutto per arrivare in Champions". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 22-Gen-23 18:01