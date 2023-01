Calcio: Thiago Motta avvisa il Bologna “Mi aspetto la miglior Cremonese”

"Rispetto alla gara con la Lazio mi aspetto una gestione migliore della palla", dice il tecnico rossoblù BOLOGNA (ITALPRESS) – "Dobbiamo analizzare quello che abbiamo fatto contro la Lazio e migliorarci per poter competere anche contro squadre di quel livello". Domani il Bologna riceve al Dall'Ara la Cremonese, ma la sconfitta dell'Olimpico è ancora troppo fresca per essere archiviata, anche perchè contro i biancocelesti sono arrivati anche segnali positivi da non dimenticare. "Dobbiamo fare meglio in particolare nella gestione della palla – spiega il tecnico italo-brasiliano in conferenza stampa -. Domani avremo di fronte una squadra che sta bene e noi cercheremo di continuare sulla nostra strada, ma rispetto a Roma vorrei vedere un'altra gestione della palla: la recuperavamo e poi la regalavamo alla Lazio. Quando fai così vai in sofferenza". E' un Bologna che deve fare i conti con assenze importanti, anche in attacco come quelle di Arnautovic e Sansone. "Barrow si sta riprendendo anche se non è ancora in condizione. Domani metteremo in campo la squadra migliore per affrontare la Cremonese, Zirkzee, come gli altri, sa cosa voglio per farlo giocare, tutti sanno cosa chiedo a ciascuno di loro". Buon momento per Orsolini. "É un mancino, ma può giocare su entrambe le fasce. Un giocatore del suo livello deve essere in grado di fare entrambi i ruoli". Continuando con i singoli si passa alla difesa. "Posch sia per quello che fa in campo e per quello che trasmette ai compagni è davvero importante per noi. Ha grande sicurezza sia in fase difensiva che offensiva. Lykogiannis e Cambiaso sono due giocatori che possono entrambi trovare il loro spazio". Si torna alla Cremonese, passata da Alvini e Ballardini e capace di far fuori il Napoli dalla Coppa Italia. "Dopo la grande partita del Maradona mi aspetto la miglior Cremonese. Credo che dal punto di vista motivazionale saranno al massimo. Sono una buona squadra e ci aspetta una partita difficile. Abbiamo preparato l'incontro anche sulla partita di Napoli, ma non avendo molto tempo è difficile concentrarsi sulle novità portate da un nuovo allenatore. Sappiamo dove avremo spazi e tempi di gioco e dove dobbiamo creare difficoltà. Nello studio dell'avversario si mette tutto insieme, dando sempre continuità al lavoro che si è fatto sui nostri giocatori e sulla nostra squadra", ha concluso Thiago Motta. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mf/ari/red 22-Gen-23 15:38