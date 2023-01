Calcio: Zanetti “Inter squadra top in Europa,Empoli pronto a giocarsela”

"Il calcio è bello anche perchè chi è sfavorito può ribaltare i pronostici", dice il tecnico azzurro EMPOLI (ITALPRESS) – Contro l'Inter il pronostico non lascia spazio a molta fantasia, ma mister Paolo Zanetti non vuole assolutamente pensare a un Empoli battuto in partenza. Il tecnico azzurro è pronto alla battaglia. "Sarà una gara molto difficile – sottolinea Zanetti – l'Inter sta giocando a livelli alti in questo momento. E il livello è top non solo in Italia anche in Europa. Quando la squadra gira ha la capacità di rendere facili le partite, anche una finale. Noi dal canto nostro non possiamo metterci a ragionare troppo sull'avversario, rischiamo così di essere una vittima sacrificale. Nel calcio si può fare tutto, noi ne siamo testimoni diretti. Il calcio è bello per questo, a volte chi è sfavorito riesce a ribaltare i pronostici. Mi piacerebbe vincere contro una grande squadra. Dobbiamo curare certi dettagli, facendo il nostro massimo, sperando anche che loro non siano nella loro giornata migliore e che magari – aggiunge Zanetti con un sorriso – abbiano festeggiato tanto". Il tecnico dell'Empoli parla anche della situazione di classifica e di quello che potrà succedere nel girone di ritorno. "Certi discorsi dovranno essere fatti un po' più avanti – spiega Zanetti -. Se a marzo ci troveremo in questa condizione di classifica significherà che saremo stati bravi a mantenere questo livello. Ora però dobbiamo pensare a difendere quello che abbiamo ottenuto. Ogni stagione ha delle difficoltà diverse, sapevamo quelle che potevamo avere noi con una squadra tutta nuova, per questo dobbiamo ragionare partita per partita. Affronteremo una grandissima squadra, dobbiamo difendere quel che abbiamo conquistato con le unghie e con i denti. Lavoriamo molto sull'aspetto mentale, per una squadra come la nostra è fondamentale". Per l'Empoli è mini-emergenza a centrocampo, ma Zanetti ha già le idee chiare. "Penso che in questo momento Henderson sia quello che per caratteristiche si avvicina di più a un regista – spiega il tecnico azzurro -. Degli Innocenti, sta facendo un percorso e non mi sembrerebbe giusto mandarlo allo sbaraglio. Henderson non ha raccolto un grande minutaggio ma ho tanta fiducia in lui". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mar/ari/red 22-Gen-23 15:59