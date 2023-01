Calciomercato, Marino “Nessuna trattative con la Roma per Deulofeu”

Il dirigente dell'Udinese comunque non esclude la cessione GENOVA (ITALPRESS) – "Per Gerard Deulofeu non c'è nessuna trattativa in corso con la Roma. Lo afferma Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese prima della sfida di Genova con la Sampdoria. "Ci sono interessamenti di club importanti, ma la volonta dell'Udinese resta quella di non far muovere nessuno. Tuttavia gli scenari possono cambiare continuamente in questo mercato con agenti, procuratori e volontà dei calciatori. Quindi, noi dell'area tecnica ci prepariamo a qualsiasi evenienza perchè trattenere i giocatori con le catene quando ci sono grandi richieste non è possibile. Oggi, intanto sarà in panchina. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 22-Gen-23 12:24