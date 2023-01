Calciomercato, Pastorello “De Vrij vuole l’Inter”

L'agente sottolinea che ci sono richiste soprattutto dalla Spagna ROMA (ITALPRESS) – "Non so se Skriniar andrà al PSG già entro la fine del mercato di gennaio, ma quello che posso dire è che i dirigenti dell'Inter in queste ore mi hanno chiamato per accelerare il rinnovo di contratto di De Vrij che è un mio assistito. Lui vuole restare a Milano ma ci sono anche altri club, in particolare spagnoli, che da tempo lo hanno richiesto". Così Federico Pastorello, l'agente italiano che cura gli interessi del difensore olandese dell'Inter, nell'intervista rilasciata in esclusiva a Paolo Paganini e in onda nella puntata di "Calcio Totale" di lunedì 23 gennaio, alle 23.00 su RAi Sport + HD e in replica dopo la mezzanotte su Rai 2. Con Paganini Pastorello ha parlato anche di un altro dei suoi assistiti, il portiere del Napoli Alex Meret: "Ha passato momenti difficili – ha detto – sembrava a un passo dalla cessione ma ha reagito da grande campione e da grande uomo. Sto parlando con il Napoli per il rinnovo – attualmente il contratto dell'estremo difensore azzurro scade a giugno 2024 – ma ci sono anche club inglesi interessati". Foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 22-Gen-23 14:03