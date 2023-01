Ciclismo: Jay Vine vince Tour Down Under, 5^ tappa a Yates

Il migliore italiano nella generale è Antonio Tiberi, ottavo ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Simon Yates (Team Jayco AlUla) ha vinto la quinta e ultima tappa del Tour Down Under, in Australia. Yates in 2h41'16 ha preceduto il padrone di casa Jay Vine (UAE Emirates) che è il vincitore del Tour. Terzo Ben O'Connor Ben (AG2R Citroën Team). Tornando alla classifica generale Vine ha vinto in 16:07'41" precedendo di 11" Simon Yates e di 27 Pello Bilbao (Bahrain-Victorious). Antonio Tiberi (Trek-Segafredo) risulta il migliore italiano con l'ottavo piazzamento (+1'07"). – foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). pc/red 22-Gen-23 11:52