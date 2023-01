Golf: World Tour. Ad Abu Dhabi vince Perez, Checco Molinari quinto

Nel primo evento delle Rolex Series bene anche Edoardo Molinari, 17°, e Migliozzi, 20°. ROMA (ITALPRESS) – Il francese Victor Perez ha vinto con 270 (71 65 68 66, -18) colpi l'Abu Dhabi HSBC Championship, primo dei cinque eventi delle Rolex Series del DP World Tour 2023, precedendo di misura lo svedese Sebastian Soderberg e l'australiano Min Woo Lee, secondi con 271 (-17). Sul percorso del Yas Links Abu Dhabi (par 72) nell'Emirato arabo, tra i protagonisti anche Francesco Molinari. L'azzurro ha chiuso la gara al quinto posto con 274 (67 67 69 71, -14). A ruota hanno offerto una buona prova anche il fratello Edoardo, uno dei vice capitani del Team Europe alla prossima Ryder Cup, 17° con 277 (67 72 68 70, -11), e Guido Migliozzi, 20° con 278 (65 69 71 73, -10). Quarta posizione con 272 (-16) per l'irlandese Padraig Harrington, mentre Checco Molinari è stato affiancato dallo svedese Alex Noren. Poi hanno chiuso la prova in settimana piazza con 275 (-13) l'inglese Tyrrell Hatton, l'australiano Jason Scrivener e l'indiano Shubhankar Sharma. Crollo verticale dell'irlandese Shane Lowry, 28° con 279 (-9), in corsa per il titolo fino alla 13esima buca e poi affondato da sei colpi persi nelle ultime cinque (76, +4). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 22-Gen-23 16:12