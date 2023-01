La Sampdoria ricorda Gianluca Vialli, commozione al Ferraris

Striscione della Gradinata Sud e lettera del presidente Lanna GENOVA (ITALPRESS) – E' stato un pre gara dalla sensazioni forti al Ferraris prima del via della sfida tra Sampdoria e Udinese perché i blucerchiati hanno voluto ancora una volta rendere omaggio a Gianluca Vialli. Lo ha fatto la Gradinata Sud con uno striscione dal messaggio forte. 'Il tuo coraggio, la nostra forza', e nella parte di sotto anche un bandierone con la foto di Vialli. E il presidente del Doria Marco Lanna ha letto una lettera che ha commosso tutto il Ferraris. "Ciao Luca. Sono passati molti giorni. Ti abbiamo pensato tantissimo. Non ci siamo rassegnati. Ti abbiamo cercato ovunque nelle foto in cui indossavi con orgoglio e fierezza la nostra maglia, quella che tu consideravi la maglia più bella del mondo. Abbiamo rivisto i tuoi gol, le tue acrobazie, la tua incredibile forza. Abbiamo risentito più volte le parole così emozionanti o il tuo senso di appartenenza alla Sampdoria. Ti abbiamo cercato da tutte le parti Luca e alla fine sappiamo dove ti troveremo sempre. Nel nostro cuore. Da te abbiamo imparato molto da giocatori e soprattutto uomini. Abbiamo reso indelebile un periodo per noi e per tutti i sampdoriani. E' nella tempesta che si vedono i marinai". – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). ege/pc/red 22-Gen-23 13:12