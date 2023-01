Nba, per Boston nona vittoria di fila

Banchero fa 15 punti ma gli Orlando Magic perdono a Washington NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nono successo consecutivo per i Boston Celtics nella notte italiana dell'Nba. Successo esterno contro i Toronto Raptors per 106 a 104 nonostante l'assenza di Jayson Tatum. Venticinque i punti messi a referto da Grant Williams e 27 di Jaylen Brown. Non bastano ai Raptors i 29 punti e 10 assist di Pascal Siakam. Successo per i Washington Wizards che mandano ko gli Orlando Magic (138-118): Rui Hachimura tocca il suo massimo in carriera con 30 punti. Non bastano tra gli altri i 15 punti di Paolo Banchero per evitare la sconfitta a Orlando; il migliore è Markelle Fultz che ne mette a segno 23. Vincono i Cleveland Cavaliers contro Milwauke Bucks (114-102): gli ospiti pagano le assenze di Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton e si consolano con i 28 punti e 10 assist di Jrue Holiday. I Cavaliers ritrovano dopo 24 partite Dean Wade, in campo per 10 minuti. Per Evan Mobley 38 punti, nuovo massimo in carriera. Colpo esterno per Charlotte Hornets contro Atlanta Hawks (122-118) grazie ai tre liberi finali di Terry Rozier per completare una rimonta che li aveva visti sotto di 19 punti. Minnesota Timberwolves infligge agli Houston Rockets (113-104) la tredicesima sconfitta in fila. Ben 44 punti per Anthony Edwards, per la prima volta in stagione oltre quota 40. Phoenix Suns supera Indiana Pacers (112-107) anche senza i propri big: 24 punti e 10 rimbalzi per Josh Okogie e 22 punti di Mikal Bridges. Per gli ospiti settima sconfitta in fila. Vincono anche i Sacramento Kings (5^ consecutiva) contro Philadelphia 76ers (127-129); determinanti i 32 punti di Tyrese Maxey. – foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS) pc/red 22-Gen-23 11:00