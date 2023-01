Rally: Wrc. A Montecarlo vince Ogier, secondo Rovanpera

Il francese, su Toyota Yaris, trionfa per la nona volta nel Principato. MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Sebastien Ogier ha fatto suo, per la nona volta in carriera, il rally di Montecarlo, prima prova del Mondiale Wrc 2023. Il francese, al volante della Toyota Yaris Hybrid, ha staccato così Sebastien Loeb, assente dopo le fatiche della Dakar e fermo a quota otto trionfi nel Principato. Ogier in classifica generale ha preceduto il finlandese Kalle Rovanpera, campione del mondo in carica, anche lui su Toyota Yaris Hybrid, di 18"8. Terza posizione per il belga Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), staccato di 44"6. Prossimo appuntamento col Mondiale Wrc 2023 in Svezia, precisamente a Umea, dal 9 al 12 febbraio. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 22-Gen-23 15:01