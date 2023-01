Sampdoria, Stankovic “In A non puoi avere 20 occasioni per un gol”

Il tecnico dei blucerchiati si rammarica per le occasioni mancate GENOVA (ITALPRESS) – "Non ho spiegazioni sul perché non segnamo e non vinciamo. Se tu crei tre quattro palle gol, e se non segni, la serie A è crudele e ti fa pagare il conto. Gli episodi, poi, non ci vanno a favore. Non siamo mai stati in difficoltà a parte i primi 10' della ripresa, per il resto la partita è sempre stata sotto controllo ma tu non puoi creare 20 occasioni da gol in serie A, ne abbiamo e devi essere pronto a realizzare. Analizzare le partite? Sì lo facciamo. Tutti ci mettiamo sotto esame. Poi guardiamo queste partite e ci accorgiamo che non abbiamo rischiato quasi niente. Non ho visto un dominio udinese. Se vuoi vincere devi segnare, abbiamo avuto diverse occasioni per segnare, tutte belle. I ragazzi stanno dando tutto ma non ci basta. Dobbiamo essere più concreti davanti alla porta. Qualcuno con mezza occasione avuta fa gol, dovremmo farlo pure noi. Non ci sono tanti problemi di concentrazione, una respinta caduta lì e loro hanno segnato". Lo ha detto Dejan Stankovic, nel dopo partita del match perso con l'Udinese. "Se facevamo due gol nei primi 10' parlavamo di altro. Continuiamo con le prestazioni sperando che qualche episodio ci giri a favore. Manca qualcosa in attacco? Siamo questi e si va avanti con questi". Ha chiuso Stankovic. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). mga/pc/red 22-Gen-23 15:23