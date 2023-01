Sci Alpino, Feller in testa dopo 1^ manche Slalom Cdm a Kitzbuehel

Il migliore degli azzurri è Tommaso Sala all'ottavo posto KITZBUEHEL (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Manuel Feller è al comando dopo la prima manche dello slalom maschile di Coppa del mondo, ospitato dalla località austriaca di Kitzbuehel. Il padrone di casa ha sfruttato al meglio la partenza con il pettorale numero 1. Il tirolese ha fissato il cronometro sul tempo di 52"18, davanti per 31 centesimi il norvegese Lucas Braathen – leader della specialità. Mezzo secondo, invece, il vantaggio sul tedesco Linus Strasser. Quarto posto provvisorio per il campione olimpico francese Clement Noel, a 0"53 da Feller, a precedere la tripletta elvetica – dal quinto al settimo posto -, formata da Loic Meillard, Ramon Zenhaeusern e Daniel Yule, rispettivamente a 0"68, 0"75 e 0"85. Ottavo posto per Tommaso Sala, primo degli azzurri: il poliziotto brianzolo, che ha offerto una prova solida, senza sbavature, fino a chiudere a 1'01 dal leader. Tra i primi trenta anche gli azzurri Stefano Gross, 19esimo a 1'92" e Simon Maurberger, 25esimo e sceso con il pettorale numero 34. Trentaseisemo Matteo Canins. Out Tobias Kastlunger, così come Alex Vinatzer: il gardenese è rimasto agganciato allo sci esterno alla fine del primo muro, terminando anzitempo la sua gara. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 22-Gen-23 12:04