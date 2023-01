Sottil “Non è mai facile vincere a Marassi”

Il tecnico dell'Udinese riassapora la vittoria dopo 10 giornate GENOVA (ITALPRESS) – "Vittoria che ci voleva dopo 10 giornate senza i tre punti. Ci sono periodi in cui giochi bene e non vinci. Questo raduno, non lo chiamerei ritiro, è stato per implementare il senso di appartenenza dei ragazzi ed oggi si è visto. E' stata una partita maschia, con la giusta voglia di vincerla e di non prendere gol. Sampdoria è nei bassifondi della classifica ma non è mai facile vincere a casa sua. L'ha decisa un episodio che, con l'atteggiamento, ce lo siamo andati a cercare. L'obiettivo era cercare più continuità e lo abbiamo fatto". Lo ha detto Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, dopo la vittoria di Genova con la Sampdoria. "Delofeu? E' da tanto tempo che era fuori, oggi ho deciso di metterlo, ha sentito una piccola vibrazione sull'esterno ed ha voluto il cambio". Ha chiuso Sottil. – foto: LivePHotoSport – (ITALPRESS). mga/pc/red 22-Gen-23 15:26