Tennis, agli Australian Open Korda batte Hurkacz e approda ai quarti

Affronterà Khachanov che ha battuto facilmente Yoshihito Nishioka MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Sebastian Korda approda per la prima volta ai quarti di finale in uno Slam, ovvero agli Australian Open. Battuto Hubert Hurkacz con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-2, 1-6 7-6 (7). Affronterà Karen Khachanov, che in 58 minuti si è sbarazzato di Yoshihito Nishioka, per 6-0, 6-0 7-6(4) e conquistato per la prima volta i quarti. Il numero 20 del mondo ha vinto i primi 14 game di fila. Il mancino giapponese ha vinto appena due punti nel secondo set e solo 19 nei primi 14 game. – foto: LivePhoSport (ITALPRESS). pc/red 22-Gen-23 10:15