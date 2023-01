Tennis, Rybakina elimina la numero 1 Swiatek agli Australian Open

Ai quarti anche Jelena Ostapenko che ha battuto Coco Gauff MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Sorpresa agli l'Open d'Australia femminile. Sconfitta la numero 1 del mondo, la polacca Iga Swiatek, eliminata con un doppio 6-4 dalla kazaka Elena Rybakina, campionessa in carica a Wimbledon, testa di serie numero 22 e numero 25 del ranking mondiale. E' la prima volta in carriera che la Rybakina batte le numero 1 del mondo in carica. In precedenza aveva perso due volte contro Ashleigh Barty quando l'australiana era in vetta al ranking mondiale. Ai quarti di finale la Rybakina è attesa da Jelena Ostapenko, testa di serie numero 17, che ha eliminato (anche in questo caso contro pronostico) la statunitense Coco Gauff numero 7 del seeding, per 7-5, 6-3 in un'ora e 33 minuti di gioco. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 22-Gen-23 10:07