Yule vince lo Slalom di Cdm a kitzbuehel

Tommaso Sala, tredicesimo, è il migliore degli italiani KITZBUEHEL (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Daniel Yule ha vinto lo slalom di Kitzbuehel, valevole per la coppa del mondfo si Sci Alpino. Lo svizzero ha chiuso la gara con il tempo totale di 1'44"63 precedendo il britannico Dave Ryding di 40 centesimi. Sul gradino più basso del podio Lucas Braathen a 0"41 che conserva il pettorale rosso. Il migliore degli italiani è stato anche questa volta il lecchese Tommaso Sala, che ha chiuso in tredicesima posizione a 1'42" dal vincitore. Ventiseisemi Stefano Gross a +3"33. "Non è quello che speravo. Son partito, in balia degli eventi dalla prima all'ultima curva. Ho sbagliato la scelta del materiale, ed ha influito abbastanza visto che tutti sappiamo fare le curve veloci. Fa la differenza la voglia di attaccare, il materiale, la neve e purtroppo non mi è entrata. Sono consapevole che sto sciando bene a tratti. Ci riproverò a Schladming, uno dei main event dello slalom" ha commentato Sala. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 22-Gen-23 14:54