Basket: Nba. Lakers vincono in rimonta, ok Clippers e Nets

Monumentale James, che trascina i suoi al successo per 121-112 sui Blazers ROMA (ITALPRESS) – Vittoria in rimonta per i Los Angeles Lakers nella notte italiana della regolar-season dell'Nba. Il quintetto californiano subisce un parziale di 45-13 nel secondo quarto ma riesce a espugnare il parquet dei Portland Trail Blazers per 121-112. Monumentale LeBron James, che trascina gli ospiti con un bottino personale di 37 punti, risultando così il top-scorer dell'incontro (31 di Bryant e Simons). A segno anche i Los Angeles Clippers, corsari sul campo dei Dallas Mavericks per 112-98 con 30 punti di Leonard (29 di Doncic tra i padroni di casa). Al tappeto davanti al pubblico amico anche i Golden State Warriors, sorpresi per 120-116 dai Brooklyn Nets e da un ispirato Irving, capace di contribuire al successo del quintetto della 'Big Apple' con 38 punti. Altri risultati: Miami Heat-New Orleans Pelicans 100-96; Toronto Raptors-New York Knicks 125-116; Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder 99-101; Phoenix Suns-Memphis Grizzlies 112-110. – foto Image – (ITALPRESS). mc/red 23-Gen-23 08:24