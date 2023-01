Calcio: Everton, Lampard esonerato

Il tecnico aveva preso il posto di Benitez un anno fa LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Settimo cambio in panchina nella Premier League 2022-23. La sconfitta di sabato nello scontro diretto col West Ham, la nona nelle ultime 12 gare, è fatale a Frank Lampard, esonerato dall'Everton. Il 44enne tecnico inglese era subentrato un anno fa al posto di Benitez, raccogliendo una squadra al 16esimo posto e centrando la salvezza. Ma in questa stagione i Toffees stanno faticando e l'ultimo posto in compagnia col Southampton con 15 punti in 20 gare (appena tre vittorie stagionali) ha spinto la proprietà a cambiare. Le altre squadre ad aver cambiato allenatore in questa stagione sono Bournemouth (O'Neil per Parker), Chelsea (Potter per Tuchel), Brighton (De Zerbi per Potter), Wolverhampton (Lopetegui per Bruno Lage), Aston Villa (Emery per Gerrard) e Southampton (Jones per Hasenhuttl). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 23-Gen-23 16:57