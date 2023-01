Calcio: Milan. Giroud “Ho voglia di rinnovare il mio contratto”

L'attaccante francese è in scadenza con il club rossonero il prossimo 30 giugno MILANO (ITALPRESS) – "Ho voglia di rinnovare il mio contratto con il Milan". Lo assicura Olivier Giroud, in scadenza con il club lombardo il prossimo 30 giugno, in una lunga intervista a Canal Football Club. "Con la vittoria dello scudetto sono entrato nel cuore dei tifosi milanisti – assicura il 36enne attaccante francese – Sto parlando con la società per il rinnovo, se ci sarà la possibilità di finire la carriera ad alti livelli al Milan lo farò. In alternativa potrei scegliere una destinazione esotica, la Mls americana mi è sempre piaciuta". Il numero 9 dei campioni d'Italia ha anche accennato ai suoi obiettivi con Milan e Nazionale: "Voglio continuare a segnare e a vincere trofei con la maglia del Milan. Per quanto riguardo la Francia, non lo so ancora. Sto ancora riflettendo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 23-Gen-23 14:52