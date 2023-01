Calciomercato: Roma. Tottenham offre anche Gil per arrivare a Zaniolo

L'attaccante spagnolo sarebbe uno dei tre giocatori che gli Spurs offrirebbero ai giallorossi LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L'attaccante spagnolo Bryan Gil è uno dei tre calciatori che il Tottenham vorrebbe offrire alla Roma per poter arrivare a Nicolò Zaniolo. Secondo quanto raccolto dal sito "Football Insider", la società londinese starebbe continuando le sue trattative con il club giallorosso, in modo da poter trovare un accordo circa il trasferimento in Inghilterra del 23enne centravanti della nazionale azzurra. Il Tottenham di Conte preferirebbe ottenere inizialmente Zaniolo con la formula del prestito. La Roma è disposta invece a cedere il giocatore solo dietro a una somma pari a 30 milioni di sterline. Gli "Spurs" sono allora propensi a mettere nel piatto tre elementi della loro rosa, tra cui appunto il 21enne Bryan Gil. Si tratta di un attaccante cresciuto professionalmente nel Siviglia, che il Tottenham ha acquistato nel 2021 per un valore di 21,6 milioni di sterline. Durante la sua permanenza in Inghilterra, intervallata da un breve prestito al Valencia la scorsa stagione, Bryan ha tuttavia collezionato solio 13 presenze, senza mai realizzare alcuna rete. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). arm/mc/red 23-Gen-23 09:22