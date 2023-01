Ciclismo: Vuelta San Juan. Bennett vince la prima tappa, Nizzolo terzo

L'irlandese si impone in volata su Morkov, seconda frazione di 202 chilometri ROMA (ITALPRESS) – Sam Bennett ha vinto in volata la prima tappa della Vuelta a San Juan, la San Juan-San Juan di 143,9 chilometri. Il corridore irlandese della Bora-Hansgrohe, al suo 60esimo centro in carriera, ha preceduto il danese Michael Morkov (Soudal QuickStep) e l'azzurro Giacomo Nizzolo (Israel Premier Tech), rispettivamente secondo e terzo. Bennett indossa così la maglia di leader della classifica generale della corsa argentina, che nella notte italiana vivrà la sua seconda frazione, la Villa San Agustin-San José de Jachal di 202 chilometri. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 23-Gen-23 10:26