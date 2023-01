Motomondiale: Ducati. Bastianini “Daremo il massimo e ci divertiremo”

"Sono carico per la nuova stagione". MADONNA DI CAMPIGLIO (ITALPRESS) – "Il 2022 è stato una delle migliori stagioni, ora inizia questa nuova avventura e la responsabilità di avere la tuta rossa è importante. Faremo un bel lavoro, credo ci siano le carte in regola per fare bene. Daremo il 100 per cento e ci divertiremo". Lo ha detto il pilota della Ducati Enea Bastianini durante la presentazione a Madonna di Campiglio della Desmosedici che sarà al via del Mondiale 2023 della MotoGp. "Vestire i colori del team ufficiale è una grande emozione ed ora spetta a me dimostrare di essermi meritato questa occasione" ha aggiunto Bastianini. "Sono carico per la nuova stagione e, fortunatamente, non dovrò aspettare molto per poter provare la mia Desmosedici GP rossa in pista: tra un paio di settimane saremo a Sepang per il primo test dell'anno e sarà un momento davvero importante per conoscere meglio i ragazzi della squadra e soprattutto iniziare a lavorare sulla moto. Sarà un anno molto competitivo e ci saranno sicuramente momenti facili ed altri più difficili da affrontare, ma sono pronto a tutto". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 23-Gen-23 12:20