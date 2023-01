Pattinaggio: Europei figura. 14 azzurri sul ghiaccio di Espoo

Grassl e Rizzo tra i big italiani impegnati nella rassegna finlandese ROMA (ITALPRESS) – Mancano pochi giorni al via dei Campionati Europei di pattinaggio di figura, che si terranno dal 25 al 29 gennaio in Finlandia presso la Metro Arena di Espoo, località nella vicinanze della capitale Helsinki. La squadra italiana, reduce da una brillante prima parte di stagione caratterizzata da una lunga trafila di prestazioni di alto profilo, si appresta ad affrontare il primo appuntamento di rilievo del 2023 forte di ambizioni di primo piano. La nutrita spedizione azzurra sarà costituita da ben 14 atleti, selezionati in virtù dei risultati ottenuti nelle varie competizioni autunnali. In campo maschile, saranno della partita Daniel Grassl (Fiamme Oro), Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) e Gabriele Frangipani (Fiamme Oro), che, con differenti credenziali, proveranno ad andare a caccia del podio e, se tutto andrà per il verso giusto, anche di qualcosa in più. Nel settore femminile verrà schierata la tre volte campionessa nazionale, Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro), che avrà come obiettivo minimo l'ingresso nelle prime dieci posizioni. Nella danza saranno della partita Charlene Guignard/Marco Fabbri (Fiamme Azzurre), assoluti favoriti della vigilia, e Victoria Manni/Carlo Rothlisberger (Accademia del Ghiaccio), che per la prima volta in carriera difenderanno i colori italiani in un Campionato ISU. Infine, nelle coppie di artistico, Sara Conti e Nicolò Macii (Icelab), Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) e Lucrezia Beccari e Matteo Guarise (Fiamme Azzurre/Fiamme Oro) si presenteranno ai nastri di partenza con la consapevolezza di poter garantire all'Italia l'unico titolo assente in bacheca. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 23-Gen-23 12:06