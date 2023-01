Sci alpino: Cdm. Sei azzurri al via della “Night Race” di Schladming

Vinatzer e Gross guidano la pattuglia tricolore nello slalom e nel gigante in notturna ROMA (ITALPRESS) – Domani sera, martedì, sarà la volta della "Night race", lo slalom in notturna di Schladming che sa sempre regalare grosse emozioni agli appassionati e agli atleti che possono giocare le proprie carte per un risultato importante sulla Planai. Quest'anno, la "Night race" sarà seguita anche da un gigante notturno, recupero della gara cancellata a Garmisch-Partenkirchen. Saranno sei gli azzurri al via, a causa del forfeit di Giuliano Razzoli che deve recuperare il forte mal di schiena che lo ha colpito alla vigilia dello slalom di Kitzbuehel. Ci saranno Tommaso Sala, Alex Vinatzer, Stefano Gross, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger e Tommaso Saccardi. L'ultimo podio italiano sulla Planai è di Gross, che fu secondo nel 2015, ripetendo lo stesso piazzamento ottenuto tre anni prima. Due podi anche per Manfred Moelgg: terzo nel 2008 e secondo nel 2004. Le uniche due vittorie azzurre si devono ad Alberto Tomba che trionfò nel '97 e si ripetè nel '98. In precedenza, sono da ricordare il terzo posto di Konrad Kurt Ladstaetter nel 1990 e quello di Piero Gros nel 1975. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 23-Gen-23 10:49