Tennis: Australian Open. Djokovic e Paul ai quarti di finale

Il campione serbo ha liquidato De Minaur agli ottavi, lo statunitense ha eliminato Bautista Agut MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 4, e lo statunitense Tommy Paul approdano nei quarti di finale degli Australian Open, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani) in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. Nel programma degli ottavi, Djokovic ha liquidato in tre set, con il punteggio di 6-2 6-1 6-2, l'australiano Alex De Minaur, 22esima forza del seeding, mentre Paul ha eliminato per 6-2 4-6 6-2 7-5 lo spagnolo Roberto Bautista Agut, 24esimo del tabellone. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). mc/red 23-Gen-23 11:53