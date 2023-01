Tennis: Australian Open. Garcia ko agli ottavi, Sabalenka ai quarti

La francese eliminata in due set dalla polacca Linette, avanza anche Pliskova MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Caroline Garcia esce di scena negli ottavi di finale degli Australian Open femminili, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani) in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. La tennista francese, testa di serie numero 4, si è arresa per 7-6(3) 6-4 alla polacca Magda Linette, che approda così nei quarti di finale. Altri risultati degli ottavi di finale: Pliskova (Cze, 30) b. Zhang (Chn, 23) 6-0 6-4 Vekic (Cro) b. Fruhvirtova (Cze) 6-2 1-6 6-3 Sabalenka (Blr, 5) b. Bencic (Sui, 12) 7-5 6-2 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 23-Gen-23 08:36