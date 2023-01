Tennis: Australian Open. Rublev e Shelton ai quarti di finale

Il russo e lo statunitense piegano negli ottavi, rispettivamente, Rune e Wolf MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 5, e lo statunitense Ben Shelton approdano nei quarti di finale degli Australian Open, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani) in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. Nel programma degli ottavi, Rublev piega in cinque set, con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 4-6 7-6(9) il danese Holger Rune, nona forza del seeding, mentre Shelton elimina sempre al quinto, per 6-7(5) 6-2 6-7(4) 7-6(4) 6-2, il connazionale J.J. Wolf. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 23-Gen-23 09:29